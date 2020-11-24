На Сахалине задержали пенсионера после трёх нападений с ножом за день

https://static.news.ru/photo/e22ebf26-2e5c-11eb-aca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция на Сахалине задержала пожилого мужчину, который за один день совершил три нападения на женщин с ножом.

Сахалинские полицейские по горячим следам задержали мужчину, напавшего на троих женщин. Он был задержан неподалёку от своего места жительства. В отношении ранее судимого гражданина возбуждены уголовные дела по статьям «разбой» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — приводит РИА Новости сообщение УМВД РФ по Сахалинской области.

В местную полицию поступили три жалобы на вооружённое нападение с небольшой разницей во времени. Сначала правоохранительные органы были оповещены о нападении на 49-летнюю женщину, жившую в одном доме с подозреваемым. Мужчина в разгар конфликта с соседкой нанёс ей удар ножом в область шеи. Женщина попала в реанимацию.

У 60-летнего мужчины, который в последнее время злоупотреблял алкогольными напитками, сложились давние неприязненные отношения с соседкой, проживающей этажом выше, — пояснили в пресс-службе УМВД.

Спустя некоторое время в полицию поступило сообщение, что пенсионер напал ещё на одну женщину — на этот раз на автобусной остановке. Та отказалась отдать ему свою сумочку, за что нападавший пырнул её ножом в грудь. Медики оказали потерпевшей помощь и оставили на амбулаторном лечении.

Третий случай произошёл в торговом павильоне неподалёку. Мужчина, угрожая ножом, пытался забрать товар в магазине, однако продавщица дала ему отпор и вызвала полицию.

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