На рейсе «Аэрофлота» пострадала ещё одна собака

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Пассажирка «Аэрофлота» из Брянска рассказала, что её собака пострадала после разгрузки в Шереметьево. Такса Мила получила травму глаза после перелёта.

17 июня мы с собакой летели с Камчатки, где я работаю последние два года, в отпуск в Брянск. Рейс «Аэрофлота» Петропавловск-Камчатский — Москва, — сказала хозяйка собаки Ирина Павлова.

По её словам, в аэропорту Петропавловска-Камчатского с собакой обращались бережно. Она видела, как животное погружают на борт. Когда же женщина получила собаку по прилёте в Шереметьево, то обнаружила, что животное пострадало.

В Шереметьево же я получила клетку с выломанной дверцей и запуганное, обездвиженное от ужаса животное с разбитым глазом. Мила даже не сразу меня узнала. Пока добрались до станции Саларьево, где была припаркована машина, глаз распух, загноился и полностью покрылся бельмом. Собака перестала видеть, была очень напугана, — рассказала женщина журналистам издания «Город 32».

Ей пришлось обратиться в частную ветеринарную клинику. Ветеринары лечили собаку с травмой до позднего вечера. Они установили, что животное получило травму третьего века. Этот диагноз также был подтверждён в Брянской межобластной ветеринарной лаборатории.

Вероятно, при разгрузке собака летела вниз головой и очень сильно ударилась глазом о клетку или, если дверца выпала, обо что-то ещё, — пояснила хозяйка собаки.

По её словам, характер травмы указывает на сильный удар. Из-за повреждения собаки план на отпуск пришлось пересмотреть. Женщина пояснила, что здоровье питомца нужно будет восстанавливать длительное время. Павлова уже направила претензию в «Аэрофлот», сейчас она находится на рассмотрении.

NEWS.ru писал, что 22 июня на рейсе «Аэрофлота» пострадала собака. Животное находилось в багажном отсеке и получило травмы пасти, дёсен и зубов. Инцидент произошёл на рейсе в Симферополь. Хозяйка собаки написала заявление в полицию и обратилась с претензией в «Аэрофлот».

Позже представители авиакомпании заявили, что клетка с животным транспортировалась аккуратно и была закреплена по всем правилам. Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Дёмин предположил, что собака могла пораниться самостоятельно уже после выгрузки.