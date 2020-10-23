На подполковника полиции завели дело после стрельбы в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении замначальника отдела полиции № 3.
Об этом представитель регионального управления Следственного комитета РФ Юлия Склярова
Дело в отношении полицейского возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность). В СК считают, что подозреваемый не принял необходимых мер по отмене незаконного решения.
12 октября 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу на автобусной остановке в посёлке Большеорловском Нижегородской области. Ружьё он взял в доме у бабушки, к которой приехал в гости (сначала он выстрелил в неё). В результате убиты трое мужчин, ещё один и две женщины ранены. Сам молодой человек скрылся в лесу и покончил с собой.
Ранее NEWS.ru писал, что арестован врач, выдавший Монахову справки, на основании которых тот получил лицензию на приобретение охотничьего оружия. Он подозревается в халатности, поскольку не выявил у юноши психические расстройства. В отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отделения полиции № 3 (по Ленинскому району) Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.