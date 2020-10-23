На подполковника полиции завели дело после стрельбы в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/342fd47e-151a-11eb-a709-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении замначальника отдела полиции № 3.

Об этом представитель регионального управления Следственного комитета РФ Юлия Склярова рассказала Lenta.ru. По версии следствия, подполковник полиции в марте 2019 года утвердил противозаконное решение инспектора отдела по делам несовершеннолетних об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Даниила Монахова. При этом проверка показала, что в действиях юноши присутствовали признаки преступления, описанные в статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Дело в отношении полицейского возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность). В СК считают, что подозреваемый не принял необходимых мер по отмене незаконного решения.

12 октября 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу на автобусной остановке в посёлке Большеорловском Нижегородской области. Ружьё он взял в доме у бабушки, к которой приехал в гости (сначала он выстрелил в неё). В результате убиты трое мужчин, ещё один и две женщины ранены. Сам молодой человек скрылся в лесу и покончил с собой.

Ранее NEWS.ru писал, что арестован врач, выдавший Монахову справки, на основании которых тот получил лицензию на приобретение охотничьего оружия. Он подозревается в халатности, поскольку не выявил у юноши психические расстройства. В отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отделения полиции № 3 (по Ленинскому району) Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.