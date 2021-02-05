На озере Байкал зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5

https://static.news.ru/photo/27e31afc-68ab-11eb-980a-96000091f725_660.jpg Озеро Байкал Фото: Gerald Nowak/imageBROKER.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу, 6 февраля, в акватории озера Байкал. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятской республики. При этом в Бурятии и Иркутской области ощущались подземные толчки от двух до шести баллов, в 25 населённых пунктах были зафиксированы толчки от четырёх до шести баллов. В Иркутске интенсивность толчков составила три балла. Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» сообщили о землетрясении магнитудой 4,9 вблизи Командорских островов. По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился в 54 километрах от села Никольское. Глубина залегания составила 89 километров.

Как сообщал NEWS.ru, к юго-востоку от чилийского острова Пасхи в Тихом океане 3 февраля произошло землетрясение. Зафиксированная магнитуда — 6,4.