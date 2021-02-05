На озере Байкал зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу, 6 февраля, в акватории озера Байкал. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятской республики. При этом в Бурятии и Иркутской области
Ранее в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» сообщили о землетрясении магнитудой 4,9 вблизи Командорских островов. По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился в 54 километрах от села Никольское. Глубина залегания составила 89 километров.
Как сообщал NEWS.ru, к юго-востоку от чилийского острова Пасхи в Тихом океане 3 февраля произошло землетрясение. Зафиксированная магнитуда — 6,4.