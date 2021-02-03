Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9 произошло у Командорских островов

Близ Командорских островов произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".
По имеющимся данным, эпицентр землетрясения
В региональном МЧС сообщили, что в Алеутском муниципальном округе сила подземных толчков составила 3 балла. Рабочие группы спасателей обследовали строения в селе Никольское. жертв и разрушения нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.
Ранее NEWS.ru писал, что к юго-востоку от чилийского острова Пасхи в Тихом океане произошло землетрясение. Зафиксированная магнитуда — 6,4.