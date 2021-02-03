Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9 произошло у Командорских островов

https://static.news.ru/photo/b9758e9a-4959-11ea-87b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Близ Командорских островов произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился в 54 километрах от села Никольское. Глубина залегания составила 89 километров.

В региональном МЧС сообщили, что в Алеутском муниципальном округе сила подземных толчков составила 3 балла. Рабочие группы спасателей обследовали строения в селе Никольское. жертв и разрушения нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что к юго-востоку от чилийского острова Пасхи в Тихом океане произошло землетрясение. Зафиксированная магнитуда — 6,4.