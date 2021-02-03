Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане

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К юго-востоку от чилийского острова Пасхи в Тихом океане произошло землетрясение. Зафиксированная магнитуда — 6,4. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения располагался в 1482 км к юго-востоку от города Анга-Роа, расположенного на острове Пасхи. Там проживают 3,3 тысячи человек.

Очаг залегал на глубине 10 км. Сведения об угрозе цунами отсутствуют, пишет ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, землетрясение магнитудой семь по шкале Рихтера произошло у берегов Филиппин, сообщили 21 января в Геологической службе Соединённых Штатов Америки.

Подземные толчки зафиксировали в 12:23 по времени UTC (15:23 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в 219 км к юго-востоку от филиппинского города Пундагитан, его очаг залегал на глубине 139 км.