На Кубани мужчина зарезал жену и тёщу на глазах у детей

https://static.news.ru/photo/8b61e196-3979-11eb-a288-fa163e074e61_660.jpg Фото: kuban.sledcom.ru

Жителю Кубани, которого обвиняют в убийстве бывшей жены и тещи на глазах у детей, грозит пожизненный срок. Его уголовное дело направлено в суд.

Об этом сообщает СУ СК и прокуратура Краснодарского края. По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый, находясь в домовладении, расположенном в Крымском районе, нанёс ножом многочисленные удары по телу своей 37-летней экс-жены. В сообщении отмечается, что между супругами на протяжении длительного времени были неприязненные отношения. После этого он убил 66-летнюю мать бывшей жены.

Убийство потерпевших он совершил с особой жестокостью в присутствии своих двоих малолетних детей, — говорится в сообщении.

Следователи при осмотре места происшествия насчитали на теле жены обвиняемого более 40 повреждений, на теле тёщи — свыше 30 ранений. Мужчина частично признал свою вину и был заключён под стражу. Наказание за это преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение с возможностью назначения дополнительного наказания, передаёт РИА Новости.

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