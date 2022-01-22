Близ границы Украины с Румынией обнаружено тело украинского военнослужащего

В Черновицкой области вблизи границы Украины с Румынией 21 января был найден труп 19-летнего военнослужащего. По предварительным данным, он скончался от огнестрельного ранения, сообщает TSN.ua со ссылкой на пресс-секретаря Черновицкого погранотряда Сергея Бровко. В приграничном подразделении отметили, что военнослужащий характеризовался положительно. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

На место происшествия вызвана карета скорой помощи, проинформированы представители правоохранительных органов. Также на месте происшествия работала группа офицеров управления пограничного отряда, — сообщил Бровко.

Также стало известно, что в Черновицкой области в ночь на 23 января был ранен из огнестрельного оружия 22-летний военнослужащий.

УНИАН сообщило со ссылкой на Бровко, что пострадавший пограничник лично доложил , что нуждается в медицинской помощи. Состав соседнего пограничного наряда предоставил ему первичную медпомощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован в Путильскую больницу.

Военный находится в сознании, однако его состояние оценивается как тяжёлое. Пока неизвестно, что стало причиной ранения.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана Рамиль Рзагулиев Хагани оглу покончил с собой в военном госпитале. Срочник, призванный в октябре 2021 года на службу в Бинагадинское районное управление береговой охраны погранслужбы, был доставлен 22 января в лечебное учреждение для прохождения обследования из-за проблем с психикой.