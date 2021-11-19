Тела троих детей обнаружили на берегу пруда во Владимирской области

Во Владимирской области на берегу водоёма нашли трупы трёх детей восьми и девяти лет. Как сообщили в прокуратуре области, два мальчика и одна девочка, предположительно, утонули. Пруд, где обнаружены погибшие, располагается недалеко от местной школы. По факту гибели детей специалисты ведомства начали проверку.

Прокуратурой Владимирской области организована проверка по факту гибели трёх несовершеннолетних в п. Анопино Гусь-Хрустального района. Установлено, что 19 ноября 2021 года на берегу водоёма обнаружены тела трёх несовершеннолетних (двух мальчиков и девочки) восьми и девяти лет с признаками утопления, — говорится в сообщении прокуратуры.

На место происшествия выехали и. о. первого заместителя прокурора области Андрей Жугин и руководство Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают родственников, педагогов и одноклассников погибших.

По одной из версий, школьники возвращались с уроков и решили отправиться на прогулку к водоёму. Дети, предположительно, проверяли лёд на прочность. В итоге лёд не выдержал, и они ушли под воду. О пропаже в полицию сообщили родители, пишет «Царьград».

Следователи не исключают также криминальной версии случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти из реки выловили сумку с останками ребёнка. Предполагается, что ему было 9–12 лет.

В полицию позвонил безработный мужчина, который обнаружил находку в реке Ижора в посёлке Тельмана. Она находилась под мостом. Он вытащил подозрительный предмет на берег и внутри увидел детские кости, связанные проволокой, и череп, обмотанный пакетом. К сумке была привязана гиря. По всей видимости, тело оказалось в воде не случайно.