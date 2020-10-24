На АЗС в чеченском городе Аргун загорелась цистерна

https://static.news.ru/photo/de252a7e-1623-11eb-8593-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар возник на АЗС в городе Аргун в Чечне, загорелась одна из пяти цистерн, следует из сообщения пресс-службы МЧС России.

В 18:10 поступило сообщение о том, что произошло возгорание на АЗС в городе Аргун, — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации пожара были задействованы 55 человек и восемь единиц техники, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что пожар произошёл в Российской детской клинической больнице имени Н. И. Пирогова, которая находится на Ленинском проспекте в Москве.

В результате ЧП из здания эвакуировали 228 человек, рассказали в МЧС. Огонь возник среди постельных принадлежностей в подвале здания.