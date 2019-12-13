https://static.news.ru/photo/669664d2-1da4-11ea-8d07-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/murmansk_dtp/Global Look Press

Спасатели нашли тело второго погибшего от пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

На второй палубе найдено тело. Личность погибшего ещё не установлена, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник

Ранее стало известно, что при тушении пожара погиб офицер службы живучести корабля, сообщалось о 14 пострадавших.

Как писал NEWS.ru, в Объединённой судостроительной корпорации сообщили, что будет создана специальная межведомственная комиссия, которая расследует причины пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» случился 12 декабря. ЧП застало единственный отечественный авианесущий крейсер на ремонте. В тот момент на корабле находились порядка 400 человек. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неубранной промасленной ветоши. Экипаж корабля нарушил технику безопасности тем, что не убрал мусор во время ремонтных работ. В результате искра от сварки попала на промасленный материал, и судно загорелось.