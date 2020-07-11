Мужчину обстреляли из пневматики на севере Москвы

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Суд в Великобритании приговорил к четырем годам тюрьмы 47-летнего англичанина Марка Ройдена, попытавшегося почти два года назад украсть экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из Солсберийского собора. Полиции он объяснил свой поступок тем, что «усомнился в подлинности» документа.

Всё произошло вечером 25 октября 2018 года. Ройден пытался разбить молотком бронированное стекло в храме. Ему удалось пробить стекло в трёх местах, однако оно не рассыпалось. Его задержала охрана, которой...