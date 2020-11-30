Мужчина совершил суицид в новосибирском госпитале для пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/52cb0b98-33a5-11eb-99a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациент Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн покончил с собой. Медучреждение было перепрофилировано для приёма пациентов с коронавирусом.

Мужчина совершил суицид, — сообщили в правоохранительных органах.

О трагическом инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подробности произошедшего неизвестны.

В региональном управлении Следственного комитета и областном Минздраве информацию комментировать не стали.

Местные СМИ в последние недели писали о двух возможных случаях самоубийства пациентов в других больницах. Для изучения обстоятельств этих происшествий была создана специальная комиссия.

По данным оперативного штаба на утро 1 декабря, в Новосибирской области зарегистрировано более 22 тысяч случаев заражения коронавируной инфекцией. С 11 октября в регионе выявляют более 100 заболевших в сутки.

В области действует режим повышенной готовности, до конца года введён ряд ограничений. В частности, с 16 ноября прекратили работать фуд-корты и кинотеатры в торговых центрах, с полуночи до 08:00 запрещена работа ресторанов и ночных клубов, исключения сделаны только для кафе в аэропортах, гостиницах и на вокзалах.

Ранее NEWS.ru писал, что пандемия стала причиной депрессии у 80% россиян, посещающих психологов. Люди перестали даже интересоваться ёлками и новогодними игрушками. Депрессивное настроение наблюдается у людей по всему миру после наступления второй волны коронавирусной инфекции.