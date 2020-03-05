Полицейские задержали мужчину, который начал стрелять в магазине подмосковного Дедовска. Инцидент произошёл на Больничной улице.
21-летний покупатель решил не платить за замороженные чебуреки, а просто унести их с собой. Когда ему попыталась помешать продавщица, злоумышленник достал пистолет и начал стрелять, а потом скрылся.
В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские задержали мужчину по горячим следам. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Разбой с применением оружия»,
NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов арестовали жителя Петербурга за стрельбу и драку с выходцами из Африки. По версии следствия, злоумышленник 2 марта выстрелил в метро из газового пистолета в сторону двух темнокожих мужчин. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В США работник американской пивоварни в день увольнения расстрелял пять сослуживцев, а потом свёл счеты с жизнью. Инцидент произошёл на территории комплекса пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки. Мотивы злоумышленника неизвестны.
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