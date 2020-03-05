https://static.news.ru/photo/0d5fa460-5eda-11ea-bacd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали мужчину, который начал стрелять в магазине подмосковного Дедовска. Инцидент произошёл на Больничной улице.

21-летний покупатель решил не платить за замороженные чебуреки, а просто унести их с собой. Когда ему попыталась помешать продавщица, злоумышленник достал пистолет и начал стрелять, а потом скрылся.

В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские задержали мужчину по горячим следам. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Разбой с применением оружия», сообщает KP.ru.

NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов арестовали жителя Петербурга за стрельбу и драку с выходцами из Африки. По версии следствия, злоумышленник 2 марта выстрелил в метро из газового пистолета в сторону двух темнокожих мужчин. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В США работник американской пивоварни в день увольнения расстрелял пять сослуживцев, а потом свёл счеты с жизнью. Инцидент произошёл на территории комплекса пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки. Мотивы злоумышленника неизвестны.