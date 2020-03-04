https://static.news.ru/photo/f6f38468-5e42-11ea-8ece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов арестовали жителя Санкт-Петербурга. Мужчину подозревают в стрельбе и драке в метро с выходцами из Африки. На данный момент он отправлен в СИЗО. Там он пробудет до 1 апреля.

Следователи предполагают, что конфликт произошёл 2 марта. Один из зачинщиков в вагоне метро выстрелил из газового пистолета в сторону двух темнокожих мужчин. Полиция решает вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливаются детали и соучастники преступления.

NEWS.ru ранее сообщал о другом инциденте в Санкт-Петербурге. Там мошенники пытались ограбить погибшего москвича. Они подделали его документы и представились наследниками, но их оперативно задержали полицейские.