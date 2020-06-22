Москвичка заперла детей в квартире и уехала ремонтировать сгоревшую дачу

https://static.news.ru/photo/14691f20-b484-11ea-a8ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jean-Marc Quinet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жительница Москвы заперла своих пятерых детей в квартире и уехала за город, чтобы заняться ремонтом давно сгоревшей дачи. Ребятам мать оставила еду, которой, как она думала, им хватит на несколько дней.

Женщина не стала просить кого-то из знакомых посидеть с детьми. Более того, единственный комплект ключей она забрала с собой, заперев дверь снаружи. Запас продуктов у детей закончился в первый же вечер.

Мать обещала им вернуться через два дня. Условленное время прошло, однако домой москвичка не явилась. Дети, не имевшие возможности покинуть квартиру, стали звать на помощь. Их крики услышала соседка. Она поднялась на этаж выше, постаралась открыть дверь, но безуспешно. После этого женщина вызвала полицейских. Правоохранители вскрыли дверь. Тем же вечером домой вернулась мать ребят.

На неё планируют возбуждать уголовные дела по факту оставления в опасности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Кроме того, родительницу могут лишить родительских прав.

На учёте органов опеки эта семья состоит с февраля 2020 года. Тогда мать просила забрать у неё дочь, которая «плохо себя вела». Однако девочку с мамой решили не разлучать, сообщает Life.

Отмечается, что младшему из запертых москвичкой детей всего два года, а старшему скоро исполнится 13 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, СК Пермского края сообщил о смерти шестилетней девочки в региональной столице. Ребёнок утонул в бассейне банного комплекса.

Малышку взяла с собой 43-летняя мама, которая отдыхала в компании друзей. Она оставила дочь без присмотра.