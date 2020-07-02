Получал удовольствие: москвичка обвинила проктолога в домогательствах

https://static.news.ru/photo/4f7b5be0-bc64-11ea-85aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Москве полицейские проверяют информацию о возможных домогательствах в отношении проктолога. Пациентка обвинила его в том, что тот помимо решения деликатной проблемы пытался получить особые ощущения на работе.

На осмотр к узкопрофильному специалисту 29-летнюю москвичку-дизайнера направила врач-терапевт. У женщины заподозрили геморрой, пишет MK.ru. Во время визита медик стал осматривать пациентку на кушетке с помощью эндоскопической трубки. Однако затем заявил, что ему ничего не видно и что решил попробовать другой способ.

После этого, утверждает девушка, проктолог ввёл ей два пальца в «интимные места». Причём, сделал это без перчаток, а его голова, как считает пациентка, находилась слишком близко от её тела. Она уверена, что доктор в тот момент испытывал удовольствие.

По словам женщины, во время процедуры она сильно нервничала. В том числе и потому, что не понимала намерений и смысла некоторых действий врача. Тот же, по её словам, ничего не объясняя, что-то делал за её спиной.

Осмотр закончился тем, что пациентка вскочила с кушетки и выбежала из кабинета. Причём, направилась к заместителю главного врача, который и посоветовал ей обратиться в правоохранительные органы, если домогательство действительно имело место. Тогда женщина вызвала полицию и написала заявление, обвинив проктолога в развратных действиях сексуального характера.

По данным издания, у пострадавшей уже взяли смывы на биологическую экспертизу. Та должна будет показать, действительно ли медик осматривал интимные места пациентки без перчаток.

Публичные скандалы, связанные с обвинениями в домогательствах, в последнее время происходят достаточно часто. Одним из последних таких случаев, как сообщал NEWS.ru, стала история американца Адама Сэвиджа, известного как ведущего шоу «Разрушители легенд». Его сестра Миранда Сэвидж Паччиана заявила, что тот неоднократно надругался над ней, когда оба были детьми.