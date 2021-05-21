Москвич пытался выбросить врача скорой помощи с 14-го этажа

https://static.news.ru/photo/989495f8-badd-11eb-8a62-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве житель одной из многоэтажек в районе Черёмушки вызвал скорую помощь, а когда фельдшер прошла к нему в квартиру, пациент набросился на женщину с кулаками, пишет Пятый канал.

Москвич не только избил медика, но и пытался выбросить её из окна 14-го этажа. Женщине удалось вырваться, после чего на место происшествия приехали полицейские. Они задержали нападавшего и доставили его в отделение.

У пострадавшей диагностировали ушибы на ногах и запястьях, а также в поясничной области.

Отметим, что нападения на медиков происходят с печальным постоянством. Так, в сентябре на юге столицы было совершено вооружённое нападение на врача скорой помощи. Также в городе Пушкино в Московской области сотрудницу скорой помощи ударил пациент, когда девушка оказывала ему медицинскую помощь. Мужчина нанёс ей несколько ударов ногой в лицо. В результате у медработника обнаружили сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Тем не менее девушка не ушла со смены, так как никто не смог бы её заменить на дежурстве.

В конце 2016 года предлагалось ужесточить ответственность за проявление агрессии в отношении медработников. Согласно разработанному законопроекту, избивающие врачей пациенты могли бы получить от пяти лет заключения до пожизненного срока.