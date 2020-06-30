Мощный взрыв прогремел на юго-востоке Ирана

https://static.news.ru/photo/8fd22414-baf0-11ea-89b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Noe Falk Nielsen/Global Look Press

Мощный взрыв прогремел 30 июня в юго-восточной части Ирака.

По одной из версий, был обстрелян военный автобус в районе Корин в провинции Систан-Белуджистан, на юго-востоке Ирана, на границе с Пакистаном и Афганистаном, передаёт агентство Tasnim.

Между тем иранское информационное агентство Mehr сообщило , что взрыв произошёл на дороге между городами Захедан-Хаш на юго-востоке Ирана.

Некоторые источники отмечают, что слышали взрыв возле деревни Глога, которая находится в районе Корин на дороге между городами Захедан и Хаш в юго-восточной провинции Систан-Белуджистан.

Не исключается, что взрыв прогремел в результате теракта, совершённого радикальными группировками в этом районе.

Официального комментария силовых структур Ирана в настоящее время нет.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека пострадали в результате взрывов в Иране. Они прогремели дважды в городе Захедан на юго-востоке страны. В результате произошедшего никто не погиб.