Мощный взрыв прогремел на юго-востоке Ирана

Мощный взрыв прогремел 30 июня в юго-восточной части Ирака.
По одной из версий, был обстрелян военный автобус в районе Корин в провинции Систан-Белуджистан, на юго-востоке Ирана, на границе с Пакистаном и Афганистаном,
Между тем иранское информационное агентство Mehr
Некоторые источники отмечают, что слышали взрыв возле деревни Глога, которая находится в районе Корин на дороге между городами Захедан и Хаш в юго-восточной провинции Систан-Белуджистан.
Не исключается, что взрыв прогремел в результате теракта, совершённого радикальными группировками в этом районе.
Официального комментария силовых структур Ирана в настоящее время нет.
Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека пострадали в результате взрывов в Иране. Они прогремели дважды в городе Захедан на юго-востоке страны. В результате произошедшего никто не погиб.
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