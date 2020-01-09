https://static.news.ru/photo/d51e92c8-32f1-11ea-996f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 11.mchs.gov.ru

На нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка» в Ухте прогремел мощный взрыв, в результате чего начался пожар.

К настоящему моменту причина пожара не известна. Возгорание произошло на площади в 200 квадратных метров.

На место были направлены подразделения согласно расписанию выезда Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона по установленному автоматическому рангу пожара, — сообщили в Управлении МЧС по Республике Коми.

Как ранее писал NEWS.ru, экстренные службы Санкт-Петербурга проверяют 250 объектов города из-за анонимных звонков об угрозе взрыва.