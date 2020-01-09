На нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка» в Ухте прогремел мощный взрыв, в результате чего начался пожар.
К настоящему моменту причина пожара не известна. Возгорание произошло на площади в 200 квадратных метров.
На место были направлены подразделения согласно расписанию выезда Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона по установленному автоматическому рангу пожара, — сообщили в Управлении МЧС по Республике Коми.
Как ранее писал NEWS.ru, экстренные службы Санкт-Петербурга проверяют 250 объектов города из-за анонимных звонков об угрозе взрыва.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен