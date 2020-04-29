Мошенник получил от москвички 300 тысяч рублей, пообещав съёмки в шоу

Девушка заплатила незнакомому мужчине крупную сумму за обещание помощи в участии в телепроекте.
Потерпевшая 1993 года рождения не дождалась приглашения на съёмки и обратилась в правоохранительные органы. По подозрению в преступлении задержан молодой человек 1998 года рождения. Принимая от девушки деньги, он заведомо знал, что не сможет помочь ей попасть на телевидение,
Как писал NEWS.ru ранее, полиция города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Неизвестные злоумышленники путём обмана выманили у жительницы региона 5,3 млн рублей.
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