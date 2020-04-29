Мошенник получил от москвички 300 тысяч рублей, пообещав съёмки в шоу

https://static.news.ru/photo/22f5c204-ae8c-11e9-8473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Девушка заплатила незнакомому мужчине крупную сумму за обещание помощи в участии в телепроекте.

Потерпевшая 1993 года рождения не дождалась приглашения на съёмки и обратилась в правоохранительные органы. По подозрению в преступлении задержан молодой человек 1998 года рождения. Принимая от девушки деньги, он заведомо знал, что не сможет помочь ей попасть на телевидение, передаёт ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД. Проводится доследственная проверка.

Как писал NEWS.ru ранее, полиция города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Неизвестные злоумышленники путём обмана выманили у жительницы региона 5,3 млн рублей.