Молния попала в людей на западе Москвы

https://static.news.ru/photo/ece4ae8a-d01a-11ea-8830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молния попала в двоих мужчин в московском районе Солнцево (запад столицы). В момент инцидента пострадавшие находились на берегу Мещерского пруда и отдыхали.

Когда началась гроза, граждане спрятались под навесом, но разряд попал именно в людей, передаёт Telegram-канал Mash. Одного потерпевшего увезли в больницу, второму помогают на месте.

Непогода, связанная с грозовыми дождями и порывистым ветром, продержится в Москве до конца дня 27 июля 2020 года. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в связи с этим попросили горожан не парковать машины и не укрываться под деревьями. Помимо этого, гражданам рекомендовали избегать различных конструкций, в том числе рекламных щитов.

В организации также предупредили, что в ряде случаев могут быть сломаны знаки и светофоры. Там призвали проявлять осторожность на дорогах.

Помимо этого из-за дождя в некоторых местах произошли подтопления дорог. Они зафиксированы на Дмитровском шоссе и 3-м Нижнелихоборском проезде, на улице Свободы по направлению к Волоколамскому шоссе, на Енисейской улице, в районе железнодорожной станции Московского центрального кольца (МЦК) «Ботанический сад» и в ряде других районов.

Ранее NEWS.ru писал, что ливень подтопил станцию метрополитена «Ботанический сад». Как сообщают пассажиры, на ступенях входного павильона образовался водопад. Повышенный уровень воды оказался и на станции «Ботанический сад» МЦК.