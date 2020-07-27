Москвичам посоветовали не прятаться от грозы и града под деревьями

https://static.news.ru/photo/7c4e5150-d00e-11ea-bc80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Непогода, связанная с грозовыми дождями и порывистым ветром, продержится в Москве до конца дня. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в связи с этим попросили горожан не парковать машины и не укрываться под деревьями.

Помимо этого, гражданам рекомендовали избегать различных конструкций, в том числе рекламных щитов.

В организации также предупредили, что в ряде случаев могут быть сломаны знаки и светофоры. Там призвали проявлять осторожность на дорогах.

Помимо этого из-за дождя в некоторых местах произошли подтопления дорог. Они зафиксированы на Дмитровском шоссе и 3-м Нижнелихоборском проезде, на улице Свободы по направлению к Волоколамскому шоссе, на Енисейской улице, в районе железнодорожной станции Московского центрального кольца (МЦК) «Ботанический сад» и в ряде других районов.

Сейчас в Москве гроза, местами град и сильный ветер.

Ранее NEWS.ru писал, что ливень подтопил станцию метрополитена «Ботанический сад». Как сообщают пассажиры, на ступенях входного павильона образовался водопад. Повышенный уровень возы оказался и на станции «Ботанический сад» МЦК.