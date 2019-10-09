14-летний мальчик был госпитализирован в Москве после того, как отравился беляшом. Медики обнаружили в крови подростка метадон и амфетамин.
Скорую ребёнку вызвала 56-летняя бабушка. Она пояснила, что мальчик сообщил ей об отравлении, а потом потерял сознание.
В настоящее время подросток находится в бессознательном состоянии. Проводится проверка, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что мужчина угрожал детям шприцем, в котором находилось наркотическое вещество. Инцидент произошёл в украинской столице около одной из игровых площадок.
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