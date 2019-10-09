https://static.news.ru/photo/ef49708a-eaa5-11e9-aa7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

14-летний мальчик был госпитализирован в Москве после того, как отравился беляшом. Медики обнаружили в крови подростка метадон и амфетамин.

Скорую ребёнку вызвала 56-летняя бабушка. Она пояснила, что мальчик сообщил ей об отравлении, а потом потерял сознание.

В настоящее время подросток находится в бессознательном состоянии. Проводится проверка, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что мужчина угрожал детям шприцем, в котором находилось наркотическое вещество. Инцидент произошёл в украинской столице около одной из игровых площадок.