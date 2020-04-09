Происшествия

МЧС назвало причину взрыва у посольства Словакии в Москве

14:57, 09 апреля 2020 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв в московском бизнес-центре «Панорама» произошёл из-за разгерметизации кислородного баллона. Хлопок прогремел 9 апреля 2020 года около посольства Словакии.

В ходе проведения ремонтных работ произошла разгерметизация кислородного баллона, — цитирует представителей МЧС РФ ТАСС.

Ведомство также не располагает данными о пострадавших в результате ЧП. По предварительным данным, погибли шесть человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очевидцы рассказали о взрыве, который прогремел возле здания посольства Словакии в Москве. ЧП произошло в строящемся неподалёку бизнес-центре «Панорама» на 2-й Брестской улице.

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