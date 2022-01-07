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Люди погибли при пожаре в пансионате Кузбасса

МЧС РФ: пожар произошёл в пансионате в Кузбассе, есть погибшие
01:05, 08 января 2022
Люди погибли при пожаре в пансионате Кузбасса Фото: 54.mchs.gov.ru
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Несколько человек погибли при пожаре, который произошёл в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС РФ.

Сообщение о пожаре поступило в 23:02 мск. Когда на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, площадь распространения огня составляла 10 квадратных метров. Горели личные вещи постояльцев.

Из пансионата эвакуировали 48 человек.

«К сожалению, есть погибшие», — сообщили в МЧС.

По информации экстренных служб, пока известно о четырёх погибших в результате пожара.

К тушению возгорания привлекались 48 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Пензе на улице Мира произошёл взрыв газа. В результате ЧП погибли два человека.

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