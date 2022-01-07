Люди погибли при пожаре в пансионате Кузбасса

Люди погибли при пожаре в пансионате КузбассаМЧС РФ: пожар произошёл в пансионате в Кузбассе, есть погибшие
Несколько человек погибли при пожаре, который произошёл в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС РФ.
Сообщение о пожаре
Из пансионата эвакуировали 48 человек.
«К сожалению, есть погибшие», — сообщили в МЧС.
По информации экстренных служб, пока известно о четырёх погибших в результате пожара.
К тушению возгорания привлекались 48 человек и 14 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Пензе на улице Мира произошёл взрыв газа. В результате ЧП погибли два человека.