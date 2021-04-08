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Происшествия

Lexus с президентом Латвии попал в ДТП

00:15, 09 апреля 2021
Эгилс Левитс Эгилс Левитс Фото: ELMO RIIG/imago-images.de/Global Look Press

Автомобиль президента Латвии Эгилс Левитс попал в ДТП на перекрёстке в Риге. В Lexus LS главы государства врезалась машина его охраны.

В результате резкого торможения произошло небольшое столкновения Lexus и Volkswagen Touareg, в котором находилась охрана президента, — сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что никто не пострадал в аварии, которая даже не повлияла на график политика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Слава Марлоу (Артём Готлиб) попал в ДТП в ночь на 7 апреля в Москве. Это уже вторая авария с участием артиста за последнюю неделю в столице. Происшествие обошлось без пострадавших, помялись только бамперы машин. Виновников происшествия оказался владелец иномарки, въехавшей в Mersedes музыканта.

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