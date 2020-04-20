Кузбассовец убил соседку ломом за отказ одолжить ему лопату

https://static.news.ru/photo/427c5732-8307-11ea-b458-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Кемеровской области предстанет перед судом за жестокое убийство своей 60-летней соседки.

По данным регионального СК, в январе 29-летний мужчина, находясь под действием алкоголя и наркотиков, решил одолжить у женщины лопату. Она ему отказала, боясь, что сосед в таком состоянии может сломать инструмент. Начался конфликт, в результате которого мужчина ударил соседку отвёрткой. После того как отвёртка сломалась, он продолжил бить её кувалдой, а затем монтажным ломом. После убийства мужчина ушёл к себе домой.

Тело погибшей обнаружили родственники, которые вызвали полицейских. Молодого человека задержали, пишет «Медиазона».

Ранее в Калининграде подросток случайно убил пенсионера из арбалета. Теперь он предстанет перед судом, писал NEWS.ru.