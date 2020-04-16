Калининградца будут судить за случайное убийство пенсионера из арбалета

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Калининградец случайно убил пенсионера из арбалета, теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

Отмечается, что инцидент произошёл в Калининграде в июне 2019 года. 17-летний обвиняемый случайно произвёл выстрел из заряженного арбалета, когда с приятелем спускался по лестнице дома, в котором снимал комнату. Стрела попала в хозяина жилья, отдыхавшего в это время на диване. С открытой проникающей черепно-мозговой травмой 79-летнего мужчину отвезли в больницу, где он и скончался.

Обвиняемый вину в совершении указанного преступления признал в полном объёме <...>, дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд, — цитирует Гацко РИА Новости.

Молодого человека обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

В России с 30 января вступил в силу закон, который позволяет охотникам использовать лук и арбалет. Их отнесли к гражданскому охотничьему оружию, писал NEWS.ru.