Красноярцы шокированы зверским убийством собаки

Ветеринары в Красноярске не смогли спасти жизнь собаки, которую некий мужчина пытался убить молотком, задушить пакетом и, по показаниям очевидцев, изнасиловал.
Прохожие увидели, как человек тащит по улице скулящую собаку и попытались отнять её, но мужчина не отдавал животное, заявив, что оно уже погибло. На место происшествия вызвали волонтёров зоозащитной организации и полицию,
Люди увидели, что мужчина тащит собаку, которая сильно скулила. Он сказал, что собака уже мёртвая. Начал пакетом душить, молотком бить. На место вызвали волонтёров и полицию. Со слов очевидцев, собака была изнасилована, — поделилась куратор Елена.
Следователи зафиксировали побои и собаку доставили в ветеринарную клинику, но спасти её не удалось. Животное находилось в крайне тяжёлом состоянии с черепно-мозговой и другими травмами. Экспертизе предстоит выяснить, действительно ли собаку изнасиловали.
У собаки гной, опарыши, пробита голова в нескольких местах, — добавила Елена.
Очевидцы происшествия направили заявление в полицию, волонтёры также планируют сообщить в правоохранительные органы.
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