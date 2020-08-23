Красноярцы шокированы зверским убийством собаки

https://static.news.ru/photo/9c5a5984-e5d6-11ea-95f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ветеринары в Красноярске не смогли спасти жизнь собаки, которую некий мужчина пытался убить молотком, задушить пакетом и, по показаниям очевидцев, изнасиловал.

Прохожие увидели, как человек тащит по улице скулящую собаку и попытались отнять её, но мужчина не отдавал животное, заявив, что оно уже погибло. На место происшествия вызвали волонтёров зоозащитной организации и полицию, передаёт TVK6.

Люди увидели, что мужчина тащит собаку, которая сильно скулила. Он сказал, что собака уже мёртвая. Начал пакетом душить, молотком бить. На место вызвали волонтёров и полицию. Со слов очевидцев, собака была изнасилована, — поделилась куратор Елена.

Следователи зафиксировали побои и собаку доставили в ветеринарную клинику, но спасти её не удалось. Животное находилось в крайне тяжёлом состоянии с черепно-мозговой и другими травмами. Экспертизе предстоит выяснить, действительно ли собаку изнасиловали.

У собаки гной, опарыши, пробита голова в нескольких местах, — добавила Елена.

Очевидцы происшествия направили заявление в полицию, волонтёры также планируют сообщить в правоохранительные органы.

Утром 24 августа стало известно, что у Жули, так, как позже выяснилось, звали собаку, начались судороги и не выдержало сердце. Об этом сообщили волонтёры группы помощи бездомным животным «Хатико», которые занимались организацией лечения собаки.

Как писал NEWS.ru ранее, участница телевизионной викторины «Своя игра» Анна Путятина морила голодом кошек и собак. Её отправили в психиатрическую лечебницу.