Командир батальона «Призрак» погиб в ЛНР

https://static.news.ru/photo/3eb16520-1637-11eb-b8ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Народная милиция ЛНР сообщает о гибели командира батальона «Призрак» Алексея Маркова. Происшествие случилось в результате ДТП.

Обстоятельства аварии не уточняются. Известно, что батальон был создан в 2014 году в период протестных акций для самообороны. Изначально это был взвод, затем численность отряда увеличилась.

В 2015 году погиб первый лидер батальона Андрей Мозговой. Батальон позднее был включён в состав Народной милиции республики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские военные возводят новый блокпост в районе разведения сил в Донбассе в районе Золотого. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.