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Происшествия

Командир батальона «Призрак» погиб в ЛНР

23:27, 24 октября 2020 39
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Народная милиция ЛНР сообщает о гибели командира батальона «Призрак» Алексея Маркова. Происшествие случилось в результате ДТП.

Обстоятельства аварии не уточняются. Известно, что батальон был создан в 2014 году в период протестных акций для самообороны. Изначально это был взвод, затем численность отряда увеличилась.

В 2015 году погиб первый лидер батальона Андрей Мозговой. Батальон позднее был включён в состав Народной милиции республики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские военные возводят новый блокпост в районе разведения сил в Донбассе в районе Золотого. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.

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