Командир батальона «Призрак» погиб в ЛНР

Народная милиция ЛНР сообщает о гибели командира батальона «Призрак» Алексея Маркова. Происшествие случилось в результате ДТП.
Обстоятельства аварии не уточняются. Известно, что батальон был создан в 2014 году в период протестных акций для самообороны. Изначально это был взвод, затем численность отряда увеличилась.
В 2015 году погиб первый лидер батальона Андрей Мозговой. Батальон позднее был включён в состав Народной милиции республики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские военные возводят новый блокпост в районе разведения сил в Донбассе в районе Золотого. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.