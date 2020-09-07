Коллега рассказал о мастурбировавшем при семикласснице учителе

https://static.news.ru/photo/4617038e-f115-11ea-9042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Стали известны подробности о 54-летнем учителе, который мастурбировал перед школьницей на уроке. Выяснилось, что за мужчиной и раньше замечали странности. Он был довольно малообщительным и почти ни с кем не контактировал.

Придёт в учительскую, возьмёт журнал и к себе в кабинет. В основном сидел в своём кабинете. С остальными учителями особенно не контактировал. Классного руководства у него не было. Вёл уроки английского во всех классах, — рассказала она RG62.iNFO.

Известно, что в школе мужчина работал второй год, а общий его педагогический стаж, несмотря на солидный возраст, составлял не более 7 лет. Информации о том, где работал и чем занимался учитель до этого, пока нет. Есть только данные о том, что он подрабатывал в качестве репетитора.

Преподаватель живёт недалеко от места работы, там же в Кораблинском районе. Он женат и имеет детей. Это, по некоторым данным, его второй брак.

О том, что 13-летняя школьница сняла на видео странные действия 54-летнего преподавателя, стало известно накануне. Семиклассница Ключанской средней школы № 11 Кораблинского района была с мужчиной наедине. После того как девочка рассказала о происшествии маме, та обратилась в правоохранительные органы. Руководство школы уже уволило учителя.

В связи с инцидентом в школе министерство образования и молодёжной политики Рязанской области проводит проверку. Разбираются в ситуации и следственные органы.

Сам учитель, комментируя произошедшее, заявил, что у него случилась эрекция и ходить с ней было неуместно, писал NEWS.ru.