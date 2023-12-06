Кива, Татарский, Дугина: кого из противников Украины убили в России СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели экс-депутата Рады Ильи Кивы

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы в Одинцово, заявили в ГСУСК. Кто еще из известных противников Украины погиб на российской территории?

Что известно про убийство Кивы

По предварительным данным ГСУСК, сегодня неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону Кивы. Политик скончался на месте от полученных травм, преступника разыскивают.

Telegram-канал Mash сообщил, что тело Ильи Кивы было обнаружено в снегу на территории парковой зоны отеля в подмосковной деревне Супонево.

По информации Baza, тело экс-нардепа примерно в 15:00 нашла сотрудница отеля. Согласно информации канала, он лежал лицом в снег и вокруг него была большая лужа крови.

Представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов взял ответственность за убийство Кивы.

«Можем подтвердить, что Кива — все, и такая судьба ждет всех предателей Украины», — заявил он в эфире украинского телевидения.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады Фото: Стрингер/РИА Новости Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве Фото: Стрингер/РИА Новости Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента Фото: Zuma/TASS Фото: Zuma/TASS Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве Фото: Сергей Плачков/ТАСС Фото: Сергей Плачков/ТАСС Фото: Анна Марченко/ТАСС Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Фото: Анна Марченко/ТАСС Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency Фото: Социальные сети Фото: Социальные сети

Что известно про убийство Дарьи Дугиной

20 августа 2022 года в Подмосковье была убита Дарья Дугина, поддерживающая проведение специальной военной операции. Внедорожник Toyota Land Cruiser, на котором ехала девушка, был подорван. В этот момент она возвращалась с ежегодного фестиваля консервативной культуры «Традиция», проводимого политиком и писателем Захаром Прилепиным. Точно неизвестно, являлась ли мишенью она сама или ее отец, который также принимал участие в мероприятии, но не поехал с дочерью.

ФСБ назвала организаторами преступления украинские спецслужбы, а исполнителем — гражданку Украины Наталью Вовк. Женщина прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе со своей 12-летней дочерью. Она использовала автомобильные номера ДНР, Украины и Казахстана. После гибели Дугиной Вовк спешно уехала в Эстонию. В ФСБ утверждают, что для организации убийства подозреваемая арендовала квартиру в том же московском доме, где жила погибшая. 10 августа этого года экс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин, причастный к убийству Дарьи Дугиной, признал вину в инкриминируемом деянии. По версии следствия, он за вознаграждение собирал информацию о семье убитой Дарьи Дугиной.

Что известно про убийство Владлена Татарского

2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Детонация устройства произошла в момент, когда в заведении проходил патриотический вечер военкора. В результате происшествия также пострадали 52 человека.

3 апреля пресс-служба СКР в Telegram-канале ведомства сообщила, что была задержана Дарья Трепова.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — говорится в сообщении ведомства.

Трепову обвиняют по пункту «б» части третьей статьи 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), части четвертой статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и части четвертой статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). Ее сообщнику Дмитрию Касинцеву предъявлены обвинения по части второй статьи 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления). Установлено, что преступление готовилось с территории Украины.

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