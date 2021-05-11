Стало известно, что нашли при обыске квартиры казанского стрелка

Компоненты для взрывчатки и Коран нашли силовики в ходе обыска в квартире, где жил Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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По данным РЕН ТВ, у нападавшего были также
Ранее стало известно, что, отправляясь в школу, Галявиев попытался поджечь квартиру, в которой жил. Он облил одну из дверей селитрой, поджёг и ушёл. Однако пламя не разгорелось, это и позволило следователям провести обыск и найти множество вещественных доказательств.
Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Ему грозит пожизненное заключение.
В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура, в Казани проходят похороны погибших.