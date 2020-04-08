Из-за врача с COVID-19 в Коми закрыли на карантин уже шестую больницу

В Коми в ближайшее время на карантин закроют Усинскую центральную районную больницу из-за врача, заразившегося коронавирусом.
По информации источника Readovka, это будет уже шестая больница в республике, которую
Как сообщается, врач 30 марта вернулся в Усинск из Санкт-Петербурга, где был в командировке, и сразу приступил к работе. В настоящее время пытаются установить всех пациентов и медиков, с которыми он контактировал.
Ранее в Коми из-за вспышки коронавируса были закрыты на карантин Городская больница Эжвинского района Сыктывкара, Коми республиканская клиническая больница, Ухтинская городская больница № 1, Центральная районная больница Княжпогостского района и Усть-Вымская центральная районная больница.
После резкого роста числа заболевших в отставку подал глава Коми Сергей Гапликов. На его место президент Владимир Путин назначил Владимира Уйбу — замминистра здравоохранения России, писал NEWS.ru.
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