В Коми карантин ввели ещё в одной больнице

https://static.news.ru/photo/f97d6348-7684-11ea-9f2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: княжпогостскаяцрб.рф

В Княжпогостской центральной районной больнице в Республике Коми из-за случая коронавируса введён карантин.

Об этом сообщает региональное правительство в соцсети «ВКонтакте». По его данным, введённые меры призваны локализовать очаг инфекции, чтобы не допустить её распространения.

Персонал продолжает, как и прежде, выполнять свою работу, но в условиях карантинного режима, — говорится в сообщении.

В частности, продолжают функционировать реанимационное и неврологические отделения Княжпогостской ЦРБ.

NEWS.ru писал о том, что у пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы в Санкт-Петербурге выявили коронавирус. Ранее в этой больнице COVID-19 был посмертно подтверждён у пациента с инфарктом.