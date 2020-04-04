В Коми карантин ввели ещё в одной больнице

В Княжпогостской центральной районной больнице в Республике Коми из-за случая коронавируса введён карантин.
Об этом сообщает региональное правительство в соцсети «ВКонтакте». По его данным, введённые меры призваны локализовать очаг инфекции, чтобы не допустить её распространения.
Персонал продолжает, как и прежде, выполнять свою работу, но в условиях карантинного режима, — говорится в сообщении.
В частности, продолжают функционировать реанимационное и неврологические отделения Княжпогостской ЦРБ.
NEWS.ru писал о том, что у пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы в Санкт-Петербурге выявили коронавирус. Ранее в этой больнице COVID-19 был посмертно подтверждён у пациента с инфарктом.
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