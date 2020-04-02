Владимир Уйба назначен врио главы Коми

https://static.news.ru/photo/08c09522-74fb-11ea-834c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Уйба Фото: rosminzdrav.ru

Временно исполняющим обязанности главы республики Коми назначен заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Одновременно глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Коми Сергея Гапликова.

Руководитель региона Сергей Гапликов 2 апреля заявил о своём решении сложить полномочия. По его словам, данное решение для него является «единственно верным». Он занимал свой пост с сентября 2016 года.

В феврале NEWS.ru писал о губернаторах, которым грозят отставки. Гапликов также был в этом списке. Он получил минусы за коррупционные скандалы и внутрирегиональные конфликты.