Владимир Уйба назначен врио главы Коми

Временно исполняющим обязанности главы республики Коми назначен заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба. Об этом
Одновременно глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Коми Сергея Гапликова.
Руководитель региона Сергей Гапликов 2 апреля заявил о своём решении сложить полномочия. По его словам, данное решение для него является «единственно верным». Он занимал свой пост с сентября 2016 года.
В феврале NEWS.ru писал о губернаторах, которым грозят отставки. Гапликов также был в этом списке. Он получил минусы за коррупционные скандалы и внутрирегиональные конфликты.
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