Су-57 авиационного завода Комсомольска-на-Амуре упал во время прохождения заводских испытаний.
Лётчику удалось катапультироваться до столкновения с землёй, его нашли в тайге и вертолётом доставляют на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре. Пилот не пострадал,
Причины произошедшего на данный момент выясняются. Су-57 (Т-50) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого, впервые совершил вылет в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре.
Как писал NEWS.ru ранее, 12 декабря источник в АПК Краснодарского края рассказал журналистам, что специалисты нашли бортовые самописцы военного вертолёта, потерпевшего крушение на Кубани. Отмечается, что «чёрные ящики» были обнаружены в целости.
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