https://static.news.ru/photo/89699a9c-2605-11ea-8e1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Су-57 авиационного завода Комсомольска-на-Амуре упал во время прохождения заводских испытаний.

Лётчику удалось катапультироваться до столкновения с землёй, его нашли в тайге и вертолётом доставляют на авиазавод в Комсомольске-на-Амуре. Пилот не пострадал, передаёт ТАСС.

Причины произошедшего на данный момент выясняются. Су-57 (Т-50) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого, впервые совершил вылет в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре.

Как писал NEWS.ru ранее, 12 декабря источник в АПК Краснодарского края рассказал журналистам, что специалисты нашли бортовые самописцы военного вертолёта, потерпевшего крушение на Кубани. Отмечается, что «чёрные ящики» были обнаружены в целости.