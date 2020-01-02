https://static.news.ru/photo/31dd465e-2d38-11ea-b084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещённая в РФ организация) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.

Об этом сообщает компания Site Intelligence Group, отслеживающая активность террористов в медиа.

Как писал NEWS.ru, врачи сообщили о стабилизации состояния одного из двух напавших с ножами на пост ДПС при въезде в ингушский Магас. У его палаты дежурят полицейские, с ним готовятся работать следователи.

При атаке на пост ДПС погиб один автоинспектор, ещё трое получили ранения. Двое нападавших были нейтрализованы — один убит, другой ранен. Личности злоумышленников установлены. Погибший — Микаил Мизиев, раненый — Ахмед Имагожев. По факту нападения возбуждено уголовное дело.