Губернатор Подмосковья посетил в больнице пострадавших при пожаре в хосписе

https://static.news.ru/photo/385dac74-936a-11ea-b672-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Воробьев/vk.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 11 мая посетил пострадавших при пожаре в красногорском хосписе, которые находятся в местной больнице. Об этом сообщается на страницах Воробьёва в социальных сетях.

Подчёркивается, что во время посещения больницы губернатор пообщался с докторами, после чего выехал на место происшествия. Также глава региона поговорил с постояльцами хосписа. По его словам, всем оказавшимся в трудной ситуации после возгорания будет оказана помощь.

Сейчас этим вопросом занимаются ответственные министры и глава округа. Врачи помогают пострадавшим, шесть человек сейчас в реанимации, трое — в терапевтическом отделении, — говорится на странице губернатора в Instagram.

Как заявил Воробьёв, сгоревший хоспис был частным, в настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис. В нём находилось 29 человек. В настоящее время местные власти занимаются поиском родственников постояльцев сгоревшего хосписа. Выжившие люди находятся под присмотром. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как ранее писал NEWS.ru, следователи задержали организатора хосписа в подмосковном Красногорске, где из-за пожара погибли девять человек. Ему вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».