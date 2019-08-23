Не так давно ФСБ и МВД ликвидировали сеть подпольных офисов, которые несколько лет подделывали документы нелегальным мигрантам в Москве и Подмосковье. Возбуждено девять уголовных дел, 14 человек уже осуждены. Все они получили реальные сроки лишения свободы от полутора до трёх лет.

За время работы преступная группа легализовала больше 30 тысяч гастарбайтеров. Группировка, состоявшая из выходцев из Средней Азии, изготавливала поддельные разрешительные документы для соотечественников в девяти точках в разных районах Москвы, а также в подмосковных городах, пользующихся особой популярностью у нелегальных мигрантов.

Лаборатории для подделки и распечатки документов оборудовались в арендованных мини-офисах, в съёмных квартирах, в которых жили организаторы подпольной сети, в подсобках предприятий, где они для прикрытия работали.

В одном из помещений, где один из членов банды трудился уборщиком, висела табличка «Не работает», а внутри располагались компьютер, печатное и ламинирующее оборудование, — сообщили в пресс-службе московского УФСБ.

Также в ведомстве рассказали, что в реечном потолке одного из офисов были спрятаны поддельные печати миграционной службы, дата-штампы, которые используются пограничными органами при пересечении иностранцами российской границы, документы гастарбайтеров, которым по приезду в Россию нужно легализоваться, «чёрная» бухгалтерия и деньги.

Один из членов банды, когда к нему домой с обыском нагрянули правоохранительные органы и вскрывали дверь, спешно избавлялся от улик. Из-за чего он затопил свою и соседскую квартиры, а затем пробовал скрыться от сотрудников полиции и ФСБ, выпрыгнув из окна четвёртого этажа. Правда, убежать ему не удалось.

По информации оперативников, у каждой из девяти точек было по 30–40 заказов в неделю, а выручка за тот же период составляла порядка 1–1,5 млн руб. Несложные арифметические подсчёты показывают, что за два-три года сеть из девяти центров легализации мигрантов заработала 1 млрд руб.

Подобные случаи становятся поводом для предложений ещё большего ужесточения миграционного законодательства.

Сергей Булкин/News.ru

Так, сторонники таких мер выступают за отмену для уроженцев стран ближнего зарубежья льготного миграционного режима вроде правила «90–180» (90 дней безвизового пребывания в России, после чего минимум 180 дней нахождения за её пределами. — News.ru). По их мнению, для всех иностранцев миграционный режим должен быть одинаковым — с получением визы и отсутствием каких-либо поблажек.

Депутат Государственной думы Николай Коломейцев поддерживает идею об ужесточении миграционного законодательства. Он считает, что нужно разобраться с безработицей в своей стране и выстроить нормальные условия труда на законодательном уровне.

У нас реальная безработица более 15%. Все эти поблажки мигрантам — ущерб России. Во-первых, когда кто-то в рабских условиях людей использует и недоплачивает, он воспитывает к стране что? Уважение или ненависть? Второе, у нас своих безработных полно. И вместо того, чтобы русских брать, кто-то обогащается и помогает уводить ресурсы из страны, — заявил Коломейцев. Николай Коломейцев депутат Государственной думы

Парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день в России уровень минимальной заработной платы должен быть не менее 25 тыс. руб., а за несоблюдение этих норм — ответственность. Коломейцев уверен, что, если поменять условия труда, наши пойдут работать.

Председатель общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России» Вадим Коженов не согласен с доводами депутата. Эксперт убеждён, что проблема не в этом, а довод о безработице в данном случае сильно натянут.

Коженов отметил, что любые регулирования сделают только хуже. Он считает, что если у контролирующего органа есть возможность создать мигранту проблему, он всегда на этом заработает.

Сергей Булкин/News.ru

А если такой возможности нет, никто не сможет заработать. То есть всегда большая свобода даёт больший доход. Мы это видим на примере Сингапура, Кореи, Эмиратов и так далее. Там минимальные налоги, простая система транзита, — рассуждает председатель общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России». Вадим Коженов председатель общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России»

Коженов рассказал, что на сегодняшний день в стране есть 2,6 млн нелегалов. В среднем, по его словам, один из них в год платит порядка 45–50 тыс. рублей на патентные сборы.

Простая математика. Каждый год стране могут нести 70 млрд рублей в год. Всё, что нужно сделать, — перестать ужесточать и амнистировать тех, кого должны депортировать. Ведь на депортацию за год страна в среднем тратит 100 млрд руб. Зачем? — вопрошает эксперт.

Интересно, что в 2016 году премьер Дмитрий Медведев высказывался за ужесточение условий въезда в страну, чтобы не допустить проблем с мигрантами, которые, по его словам, имеют место в Европе.

Скажем прямо: у нас были не самые либеральные миграционные правила, а сейчас, после того, что в Европе произошло, мы должны ещё жёстче отнестись к миграционному законодательству. Да, нам нужны рабочие руки, но это не значит, что мы должны принимать и приглашать кого угодно, — заявил Медведев.

Напомним, три года назад функции реализации государственной политики в сфере миграции передали от упразднённой Федеральной миграционной службы РФ Министерству внутренних дел. Сейчас, по информации чиновников, из-за роста коррупции в миграционном регулировании приходится участвовать сотрудникам ФСБ, пресекающим деятельность подпольных офисов для мигрантов-нелегалов. Но точечное регулирование не отменяет политической дискуссии вокруг проблемы.