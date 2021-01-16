Гражданин Китая погиб после обрушения шахты в Туве

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Обрушение в шахте произошло на территории Тоджинского района Тувы, сообщили в пресс-службе ГО и ЧС республики.

Согласно предварительным данным, в шахте находились 42 человека. Жертвой происшествия стал гражданин Китая.

В ведомстве также уточнили, что шахтой владеет ООО «Лунсин», передаёт «Интерфакс».

ООО «Лунсин» было открыто в ноябре 2005 года специально для освоения Кызыл-Таштыгского месторождения, лицензия получена год спустя. В 2015 году компания ввела в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат, мощность переработки которого составляет 1 млн тонн полиметаллической руды и выработки порядка 220 тысяч тонн медных, цинковых и свинцовых концентратов. Инвестиции в проект составили около 17 млрд рублей.

В качестве учредителя компании выступает «Хэйлунцзянская горная компания «Цзыцзинь Лунсин», которая входит в состав в Zijin Mining Group.

Ранее NEWS.ru писал, что на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области произошло задымление из-за сварочных работ. Все 188 горняков, находившихся в тот момент под землёй, эвакуированы.