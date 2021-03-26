Граждане Турции попали в больницу после взрыва дома в Новой Москве

Четырёх мужчин доставили в больницу после взрыва в строящемся частном доме в поселении Московский. Все пострадавшие оказались гражданами Турции.
По словам источника, знакомого с ситуацией, раненым от 23 до 57 лет, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
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Как писал NEWS.ru, ранее старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила, что четверо взрослых и один ребёнок пострадали при взрыве и обрушении кровли в частном доме в поселении Московский. По её словам, все пострадавшие вечером 26 марта госпитализированы.
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