Граждане Турции попали в больницу после взрыва дома в Новой Москве

https://static.news.ru/photo/131963c0-8ed4-11eb-88a6-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Четырёх мужчин доставили в больницу после взрыва в строящемся частном доме в поселении Московский. Все пострадавшие оказались гражданами Турции.

По словам источника, знакомого с ситуацией, раненым от 23 до 57 лет, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Собеседник «Интерфакса» также сообщил , что в строящемся здании был установлен газгольдер, который мог стать причиной случившегося.

Как писал NEWS.ru, ранее старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила, что четверо взрослых и один ребёнок пострадали при взрыве и обрушении кровли в частном доме в поселении Московский. По её словам, все пострадавшие вечером 26 марта госпитализированы.

Инцидент произошёл в Новомосковском административном округе. Обрушилась по всей площади (150 кв. м) кровля частного трёхэтажного дома. Спасатели вытаскивали оказавшихся под завалами людей. По предварительной информации, в здании жили три семьи — около 10 человек.