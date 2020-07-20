Глава СК РФ взял под контроль дело об избиении мальчика в Дмитрове

https://static.news.ru/photo/449162b4-ca98-11ea-ac88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин проследит за делом избитого в подмосковном Дмитрове двухлетнего мальчика.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По её словам, Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела, передаёт телеканал «360».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить информацию по ряду происшествий в субъектах РФ. Так, он затребовал информацию о ходе расследования уголовного дела об истязании ребёнка в Московской области, — рассказала она.

Двухлетнего жителя подмосковного Дмитрова систематически избивал отчим. 18 июля мальчик воспользовался отсутствием родителей, ушёл из дома и самостоятельно добрался до КПП посёлка при совхозе «Останкино». Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, однако ребёнок хромает и жалуется на головные боли. В отношении отчима возбуждено уголовное дело по статье об истязании, 20 июля Дмитровский городской суд арестовал мужчину на два месяца — до 17 сентября.

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