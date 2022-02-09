Глава Северной Осетии взял на контроль поиск тёти бойца MMA Гаглоева

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло взял на контроль поиск тёти российского бойца MMA Георгия Гаглоева, сообщили NEWS.ru в пресс-службе руководителя региона. В пресс-службе также подчеркнули, что позже обнародуют официальный комментарий по поводу происшествия.

Информация на особом контроле у главы, — отметили представители главы республики.

Накануне Гаглоев заявил в аккаунте Instagram о пропаже своей тёти в районе границы Чечни и Ингушетии. По словам спортсмена, женщина возвращалась из Дубая и благополучно приземлилась в аэропорту Грозного, но до дома не доехала. Гаглоев обратился к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой оказать содействие в поисках. Также спортсмен попросил помощи у народа Осетии.

Машину родственницы спортсмена обнаружили на границе Чечни и Ингушетии. В автомобиле остались личные вещи и деньги женщины и её водителя, однако их самих там не оказалось. Кроме того, по словам Гаглоева, были смыты все следы и отпечатки пальцев.

Спортсмен отметил, что правоохранители Чечни и Ингушетии не могут ничем помочь родственникам. Между тем там прошёл слух, что женщина с водителем находятся в одном из отделений Чечни и скоро их отпустят. Однако позже эту информацию опровергли. Боец обратился к своим соотечественникам, а также к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой оказать содействие в поисках.