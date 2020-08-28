Глава компании «Бондюэль» погиб в ДТП во Франции

Гендиректор компании «Бондюэль», производящей овощные консервы, Жером Бондюэль стал жертвой ДТП. Инцидент произошёл во французском городе Лилле.
В ночь с 28 на 29 августа предприниматель вместе с женой и друзьями катался на велосипеде. Его сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия.
Приехавшие по вызову спасатели и медики не смогли помочь 50-летнему бизнесмену. От полученных травм он скончался,
Компания «Бондюэль» была основана в конце XIX века. Первоначально она производила алкогольную продукцию, в а 1920-х годах начала выпуск овощных консервов. В настоящее время её продукция представлена во многих странах мира, включая Россию. Жером Бондюэль работал в компании с 2003 года.
Ранее NEWS.ru писал, что в центре Москвы попал в ДТП автомобиль замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Две машины столкнулись на 2-й Дубровской улице, одна из них задела коляску с ребёнком. В результате происшествия серьёзных травм не получил никто.
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