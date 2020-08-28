Глава компании «Бондюэль» погиб в ДТП во Франции

https://static.news.ru/photo/acfaf874-e9e2-11ea-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Гендиректор компании «Бондюэль», производящей овощные консервы, Жером Бондюэль стал жертвой ДТП. Инцидент произошёл во французском городе Лилле.

В ночь с 28 на 29 августа предприниматель вместе с женой и друзьями катался на велосипеде. Его сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия.

Приехавшие по вызову спасатели и медики не смогли помочь 50-летнему бизнесмену. От полученных травм он скончался, сообщает телеканал BFMTV.

Компания «Бондюэль» была основана в конце XIX века. Первоначально она производила алкогольную продукцию, в а 1920-х годах начала выпуск овощных консервов. В настоящее время её продукция представлена во многих странах мира, включая Россию. Жером Бондюэль работал в компании с 2003 года.

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