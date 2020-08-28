Автомобиль замминистра обороны Евкурова попал в аварию в Москве

https://static.news.ru/photo/3156edd0-e957-11ea-b72c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы произошло ДТП, в котором принял участие автомобиль, числящийся за заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что авария произошла на 2-й Дубровской улице в районе дома № 8. Собеседник агентства уточнил, что сначала произошло столкновение двух автомобилей, затем одна из машин задела женщину с коляской. В результате происшествия никто не получил серьёзных травм. Сотрудники ГИБДД уже работают на месте аварии.

Сам заместитель министра в момент аварии был в автомобиле. Как сообщает Telegram-канал «112», Евкуров не покидал место происшествия, пока ребёнку не оказали необходимую медицинскую помощь и не забрали под наблюдение медиков. К публикации приложено видео последствий аварии, на котором присутствует замглавы Минобороны.

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