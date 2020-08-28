Автомобиль замминистра обороны Евкурова попал в аварию в Москве

В центре Москвы произошло ДТП, в котором принял участие автомобиль, числящийся за заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым.
Источник в правоохранительных органах
Сам заместитель министра в момент аварии был в автомобиле. Как сообщает Telegram-канал «112», Евкуров не покидал место происшествия, пока ребёнку не оказали необходимую медицинскую помощь и не забрали под наблюдение медиков. К публикации приложено видео последствий аварии, на котором присутствует замглавы Минобороны.
Ранее NEWS.ru сообщал о крупном ДТП в Якутии. На трассе «Колыма» в Таттинском районе столкнулись два микроавтобуса. В результате один человек погиб, 16 — получили травмы различной степени тяжести.
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