Один человек погиб и 13 пострадали в крупном ДТП в Якутии

https://static.news.ru/photo/be9d8b34-e8ff-11ea-8811-fa163e074e61_660.jpg Фото: sakhapress.ru

В Якутии произошла крупная автоавария. На дороге «Колыма» в Таттинском районе столкнулись два микроавтобуса. Как сообщили в УГИБДД МВД по региону, авария случилась около 11:15 (05:15 мск) на 236-м километре автотрассы.

Водитель Toyota Hiace Regius выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Toyota Hiace. Как передаёт ТАСС, в результате ДТП погиб один человек — пассажирка Toyota Hiace Regius. Ещё 13 пострадали, среди них четверо несовершеннолетних.

В то же время по данным РЕН ТВ, травмы получили 14 человек. В момент ДТП в автомобилях находились 18 человек, в том числе четверо детей.

«Якутия Daily» со ссылкой на МЧС сообщает , что в ближайшее время в Таттинский район планируется убытие воздушного судна МИ-8 Якутской территориальной подсистемы РСЧС с медицинскими работниками.

По факту ДТП организована проверка. На месте работает следственно-оперативная группа. Специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок.

Ранее, как писал NEWS.ru, два человека пострадали при опрокидывании прогулочного внедорожника в Крыму. Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, авария произошла на юго-востоке полуострова в районе мыса Меганом.