Один человек погиб и 13 пострадали в крупном ДТП в Якутии

В Якутии произошла крупная автоавария. На дороге «Колыма» в Таттинском районе столкнулись два микроавтобуса. Как сообщили в УГИБДД МВД по региону, авария случилась около 11:15 (05:15 мск) на 236-м километре автотрассы.
Водитель Toyota Hiace Regius выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом Toyota Hiace. Как
В то же время по данным РЕН ТВ,
«Якутия Daily» со ссылкой на МЧС
По факту ДТП организована проверка. На месте работает следственно-оперативная группа. Специалисты дадут оценку соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок.
Ранее, как писал NEWS.ru, два человека пострадали при опрокидывании прогулочного внедорожника в Крыму. Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, авария произошла на юго-востоке полуострова в районе мыса Меганом.
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