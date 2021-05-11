Гимназию в Казани охраняла только вахтёрша

https://static.news.ru/photo/8cfacca0-b24d-11eb-bd96-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Гимназия № 175 в Казани, где произошла стрельба, находилась под охраной только вахтёрши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию образовательного учреждения.

По словам замдиректора Галины Ухвановой, сотрудники частного охранного предприятия работали в гимназии около трёх лет назад. В текущем и прошлом учебных годах деньги с родителей на охрану не собирали. Она добавила , что муниципалитет установил в школе тревожную кнопку.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, восемь человек, кроме того, 21 — получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после чрезвычайного происшествия в школе в Казани. Исполнить поручение должен глава Росгвардии Виктор Золотов. Новые правила примут с учётом вида оружия, которым пользовался стрелок в Казани.