Гид бросил альпинистов на Эльбрусе, запросивших помощи у МЧС

Гид бросил группу альпинистов на Эльбрусе и сбежал, люди просят помощи у МЧС, трое погибли. Гида встретили по дороге сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, сообщает ТАСС.

Гид, который привёл людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге. Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасём и их, в настоящее время троих спустили, — сообщили собеседники агентства.

Группа альпинистов состояла из 23 человек, но взбираться на гору отправились 19 из них. На данный момент они находятся на высоте 5 400 метров. После ухудшения погоды люди запросили помощи у спасателей. Скорость ветра на Эльбрусе в данный момент достигает 40 м/с, температура составляет 20 градусов ниже нуля.

Трое альпинистов, среди которых была женщина, погибли. Восемь человек найдены живыми. Проводится поисковая операция.

Ранее сообщалось, что позднее спасатели нашли ещё шесть человек, ищут оставшихся двоих.